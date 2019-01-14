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14.01.2019  10:51   

Заминирование школы оказалось ложным (ФОТО, ВИДЕО)

Эксперты проверили тысячи метров площади и ничего не обнаружили.


Заминирование школы оказалось ложным (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, эксперты осмотрели 5834 кв. метров помещения и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 120 человек.
 
Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
Напомним, что сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании школы на улице Луи Пастера поступило в полицию сегодня в 7:22.
 
Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.
 
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  заминирование, школа, харьков
 
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