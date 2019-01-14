В Пятихатках женщина задохнулась на пожаре

В результате пожара в пятиэтажке погибла 60-летняя женщина.
14 января в 00:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Академика Курчатова, 25.
На тушени выезжали пожарно-спасательные подразделения 36-й, 27-й и 32-й пожарных частей. Всего 2 автоцистерны и 1 автолестница, 12 спасателей.
На момент прибытия чрезвычайников в квартире на 5 этаже горели покрытия пола, диван и домашние вещи на площади около 4 кв.м.
Рядом с диваном спасатели обнаружили лежало бездыханное тело хозяйки дома.
В 1:20 состоялась локализация огня, а в 2:24 его полностью ликвидировали.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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