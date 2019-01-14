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14.01.2019  11:31   

В Пятихатках женщина задохнулась на пожаре

В результате пожара в пятиэтажке погибла 60-летняя женщина.


// ГСЧС

14 января в 00:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Академика Курчатова, 25.

На тушени выезжали пожарно-спасательные подразделения 36-й, 27-й и 32-й пожарных частей. Всего 2 автоцистерны и 1 автолестница, 12 спасателей.

На момент прибытия чрезвычайников в квартире на 5 этаже горели покрытия пола, диван и домашние вещи на площади около 4 кв.м.

Рядом с диваном спасатели обнаружили лежало бездыханное тело хозяйки дома.

В 1:20 состоялась локализация огня, а в 2:24 его полностью ликвидировали.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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