ДТП под Харьковом: спасатели рассказали, как доставали пострадавших из покореженного микроавтобуса

На месте происшествия работали 2 единицы аварийно-спасательной техники ГСЧС и 10 спасателей.
14 января в 8:01 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 541-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле села Коробочкино Чугуевского района Харьковской области.
Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent, в котором ехали 3 людей, и микроавтобус Renault Master, водитель которого перевозил 9 пассажиров.
В результате столкновения 4 человека погибли сразу на месте (3 из которых – водитель и пассажиры легковушки). Еще девять госпитализированы в больницы Харькова и Чугуева.
Троих пострадавших изъяли из искореженного результате ДТП микроавтобуса спасатели: двух удалось извлечь, не применяя специальный гидравлический инструмент, но одну пассажирку Renault, которую сильно зажало, пришлось вырезать.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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