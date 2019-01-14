14.01.2019 11:58

ДТП под Харьковом: спасатели рассказали, как доставали пострадавших из покореженного микроавтобуса

На месте происшествия работали 2 единицы аварийно-спасательной техники ГСЧС и 10 спасателей.



// ГСЧС

14 января в 8:01 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 541-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле села Коробочкино Чугуевского района Харьковской области.



Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent, в котором ехали 3 людей, и микроавтобус Renault Master, водитель которого перевозил 9 пассажиров.

В результате столкновения 4 человека погибли сразу на месте (3 из которых – водитель и пассажиры легковушки). Еще девять госпитализированы в больницы Харькова и Чугуева.

Троих пострадавших изъяли из искореженного результате ДТП микроавтобуса спасатели: двух удалось извлечь, не применяя специальный гидравлический инструмент, но одну пассажирку Renault, которую сильно зажало, пришлось вырезать.