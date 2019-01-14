14.01.2019 15:49

Пенсионер пустил себе пулю в висок из переделанного пистолета

По данным следствия, погибший мужчина был болен.



facebook.com

Как сообщает NewsRoom, в Первой столице покнчил с собой пенсионер, застрелившись из самодельного оружия.

Инцидент произошел в Московском районе города около 16:22 13 января.

По данным силовиков, мужчина 1942 года рождения покончил с собой, выстрелив в висок из пистолета. Правоохранители отмечают, что оружие было самодельным, возможно, переделанным из сувенирного.

При жизни погибший харьковчанин болел. После предварительного осмотра эксперты направили тело пенсионера в морг. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.