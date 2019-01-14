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14.01.2019  15:49   

Пенсионер пустил себе пулю в висок из переделанного пистолета

По данным следствия, погибший мужчина был болен.


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Как сообщает NewsRoom, в Первой столице покнчил с собой пенсионер, застрелившись из самодельного оружия.
 
Инцидент произошел в Московском районе города около 16:22 13 января.
 
По данным силовиков, мужчина 1942 года рождения покончил с собой, выстрелив в висок из пистолета. Правоохранители отмечают, что оружие было самодельным, возможно, переделанным из сувенирного.
 
При жизни погибший харьковчанин болел. После предварительного осмотра эксперты направили тело пенсионера в морг. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  пенсионер застрелился, переделанный пистолет, харьков
 
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