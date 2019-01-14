Пьяный водитель скрылся с места ДТП на Салтовке

Утром 14 января полицейским сообщили о ДТП без пострадавших на улице Гвардейцев Широнинцев, 45.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo столкнулся с автомобилем ВАЗ-217230 и уехал с места происшествия.
В результате отработки вызова на улице Гвардейцев Широнинцев, 33 патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.
Водитель согласился пройти освидетельствование на месте в законном порядке с помощью газоанализатора "Драгeр". Результат составил 1,37 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 7 раз.
На водителя Daewoo патрульные составили три административных протокола - за совершение ДТП, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. В дальнейшем административные матeриалы пeрeдадуть в суд.
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Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
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