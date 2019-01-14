14.01.2019 16:01

Пьяный водитель скрылся с места ДТП на Салтовке

Утром 14 января полицейским сообщили о ДТП без пострадавших на улице Гвардейцев Широнинцев, 45.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo столкнулся с автомобилем ВАЗ-217230 и уехал с места происшествия.



В результате отработки вызова на улице Гвардейцев Широнинцев, 33 патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.



Водитель согласился пройти освидетельствование на месте в законном порядке с помощью газоанализатора "Драгeр". Результат составил 1,37 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 7 раз.



На водителя Daewoo патрульные составили три административных протокола - за совершение ДТП, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. В дальнейшем административные матeриалы пeрeдадуть в суд.