Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель скрылся с места ДТП на Салтовке
14.01.2019  16:01   

Пьяный водитель скрылся с места ДТП на Салтовке

Утром 14 января полицейским сообщили о ДТП без пострадавших на улице Гвардейцев Широнинцев, 45.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo столкнулся с автомобилем ВАЗ-217230 и уехал с места происшествия.

В результате отработки вызова на улице Гвардейцев Широнинцев, 33 патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование на месте в законном порядке с помощью газоанализатора "Драгeр". Результат составил 1,37 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 7 раз.

На водителя Daewoo патрульные составили три административных протокола - за совершение ДТП, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. В дальнейшем административные матeриалы пeрeдадуть в суд.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: спасатели рассказали, как доставали пострадавших из покореженного микроавтобуса 14.01 Криминал и происшествия Крупное ДТП под Харьковом: четверо погибших (ФОТО) 14.01 Криминал и происшествия На Клочковской – ДТП с пострадавшим
 
 

Видео

В Харькове простились с Леонидом Исаевым
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 