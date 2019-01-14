14.01.2019 16:24

Кровавая авария под Харьковом: определен виновник трагедии (ФОТО)

Глава областной полиции сообщил о том,



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Как сообщил в Фейсбук начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех, "сегодня утром под Харьковом произошла жуткая авария - столкнулись лоб в лоб микроавтобус и иномарка. В результате ДТП погибли 4 человека, 9 пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения с травмами и переломами".

Комментируя ход следствия , руководитель главка подчеркнул, что следователи до сих пор работают на месте происшествия. Они выяснили, что с управлением не справился водитель легковушки «Hyundai». Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «Renault». По каким причинам это произошло, будет окончательно установлено после проведения ряда технических экспертиз".

"Сейчас, продолжил Олег Бех, - "всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Это в основном пассажиры микроавтобуса, жители Донецкой и Луганской областей.

Полицией будет осуществлен полный комплекс неотложных мер для выяснения причин и обстоятельств этой трагедии. Но все же хочу обратить внимание водителей на необходимость четкого соблюдения правил дорожного движения, особенно в зимних условиях".