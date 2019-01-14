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14.01.2019  17:33   

В психбольнице повесилась больная шизофренией

В психиатрической больнице в пригороде Харькова покончила с собой женщина.


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Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел в селе Стрелечья вчера около 05:37.
 
По данным следствия, жительница Крестище 1975 года рождения была больна шизофренией.
 
После предварительного осмотра тело умершей пациентки было направлено в морг.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  повесилась пациентка, психбольница, харьков
 
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