В психбольнице повесилась больная шизофренией

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 января Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 января Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.