14.01.2019 18:38

Собутыльник ограбил пожилого мужчину на ХТЗ

Отмечая Старый Новый год 31-летний харьковчанин отобрал у пенсионера мобильный телефон и получил срок.



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Происшествие случилось 13 января в одной из квартир многоэтажки на улице Библика. По месту жительства потерпевшего малознакомый мужчина во время совместного распития алкоголя пригрозил хозяину причинением телесных повреждений и силой отобрал мобильный телефон.

Как сообщил начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев, 61-летний житель Индустриального района сразу позвонил в полицию.

По адресу следственно-оперативная группа установила приметы нападавшего, осмотрела прилегающую территорию и место преступления. Вскоре сотрудники отдела криминальной превенции задержали за совершение грабежа 31-летнего мужчины.

Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.