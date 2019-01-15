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15.01.2019  09:21   

На ХТЗ сгорел мужчина, который жил в гараже (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в гараже, где обнаружили погибшего.


// ГСЧС

14 января в 11:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на территории гаражного кооператива, расположенного на ул. Таджикской, 11 в Индустриальном районе Харькова.

На его тушение выехала дежурная бригада 8-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена часть кирпичного гаражного бокса, отделенная перегородкой. В ней горели вещи домашнего обихода и кровать на площади 9 кв.м. Автомобиля в гараже не было.

Спасатели уже через 20 минут локализовали пожар, а в 12:40 полностью ликвидировали ее. Во время пожаротушения было обнаружено тело погибшего мужчины, 1962 года рождения.

Соседние гараже не пострадали. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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