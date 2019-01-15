Два подпольных цеха бодяжили бензин и ДТ для АЗС Харькова

Подпольные цеха по производству горючего ликвидированы. Изъято ГСМ стоимостью более 17,3 млн грн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с работниками Нацполиции и местной прокуратуры пресекли деятельность двух подпольных цехов, где незаконно производили бензин и дизельное топливо.
Установлено, что на территории двух нефтебаз области функционируют два подпольных цеха, где без всяких разрешительных документов осуществляют производство бензина и дизельного топлива путем добавления к нефтепродуктам присадок для повышения их октанового числа.
Изготовленная таким образом продукция реализовалась через сеть АЗС Харькова и области.
По результатам обысков, проведенных на нефтебазах и АЗС из незаконного оборота изъято 577 тонн горюче-смазочных материалов общей ориентировочной стоимостью более 17,3 млн грн.
Продолжается следствие.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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