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15.01.2019  10:32   

Два подпольных цеха бодяжили бензин и ДТ для АЗС Харькова

Подпольные цеха по производству горючего ликвидированы. Изъято ГСМ стоимостью более 17,3 млн грн.


// sfs.gov.ua

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с работниками Нацполиции и местной прокуратуры пресекли деятельность двух подпольных цехов, где незаконно производили бензин и дизельное топливо.

Установлено, что на территории двух нефтебаз области функционируют два подпольных цеха, где без всяких разрешительных документов осуществляют производство бензина и дизельного топлива путем добавления к нефтепродуктам присадок для повышения их октанового числа.

Изготовленная таким образом продукция реализовалась через сеть АЗС Харькова и области.

По результатам обысков, проведенных на нефтебазах и АЗС из незаконного оборота изъято 577 тонн горюче-смазочных материалов общей ориентировочной стоимостью более 17,3 млн грн.

Продолжается следствие.

Источник:   ГФСУ
 Тэги:  бензин, гфс, харьков
 
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