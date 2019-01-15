15.01.2019 10:32

Два подпольных цеха бодяжили бензин и ДТ для АЗС Харькова

Подпольные цеха по производству горючего ликвидированы. Изъято ГСМ стоимостью более 17,3 млн грн.



// sfs.gov.ua

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с работниками Нацполиции и местной прокуратуры пресекли деятельность двух подпольных цехов, где незаконно производили бензин и дизельное топливо.



Установлено, что на территории двух нефтебаз области функционируют два подпольных цеха, где без всяких разрешительных документов осуществляют производство бензина и дизельного топлива путем добавления к нефтепродуктам присадок для повышения их октанового числа.



Изготовленная таким образом продукция реализовалась через сеть АЗС Харькова и области.



По результатам обысков, проведенных на нефтебазах и АЗС из незаконного оборота изъято 577 тонн горюче-смазочных материалов общей ориентировочной стоимостью более 17,3 млн грн.



Продолжается следствие.