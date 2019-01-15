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15.01.2019  10:10   

Ночью пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся

Авари произошла 15 января около трех часов ночи на ул. Сидора Ковпака, 24.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

У водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра гражданина на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора «Драгер» составил 1,00 промилле (допустимая норма 0,2 промилле).

На водителя Geely патрульные составили два протокола - по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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