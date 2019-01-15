Ночью пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся

Авари произошла 15 января около трех часов ночи на ул. Сидора Ковпака, 24.
По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП никто не пострадал.
У водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра гражданина на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора «Драгер» составил 1,00 промилле (допустимая норма 0,2 промилле).
На водителя Geely патрульные составили два протокола - по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: