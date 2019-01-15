15.01.2019 10:10

Ночью пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся

Авари произошла 15 января около трех часов ночи на ул. Сидора Ковпака, 24.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение после чего автомобиль перевернулся.



В результате ДТП никто не пострадал.

У водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра гражданина на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора «Драгер» составил 1,00 промилле (допустимая норма 0,2 промилле).



На водителя Geely патрульные составили два протокола - по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд.