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15.01.2019  12:49   

Кровавое ДТП под Харьковом: появились новые подробности о пострадавших

Удалось выяснить, в каком состоянии пострадавшие.


//hk.npu.gov.ua
Как проинфрмировала пресс-служба ГУ Нацполиции, в микроавтобусе были в основном жители Донецкой и Луганской области. Водитель Хюндай - харьковчанин, девушке, которая погибла в микроавтобусе -  25 лет.
 
В пресс-службе Облгосаминстрации сообщили, что из 7 госпитализированных в Чугуеве троих уже отпустили домой под наблюдение семейных врачей. Четверо в больнице. Женщина с переломом таза тоже просится домой, но ее пока не отпускают.
 
Мужчина с ушибом грудной клетки и брюшной полости и переломом голени в хирургии.
 
Двое - мужчина и женщина - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Они находятся в сознании. У мужчины тяжелые переломы двух бедер, он на вытяжке. У женщины черепно-мозговая травма, перелом таза и голени плюс травма позвоночника - находится на дообследовании.
 
Угрозы для жизни ни у кого нет.
 
Со своей стороны  в пресс-службе Горсовета проинформировали, что две женщины, доставленных с больницу скорой и неотложной помощи, продолжают лечение, у младшей – перелом костей таза.
Тэги:  дтп, пострадавшие, харьков
 
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