15.01.2019 12:49

Кровавое ДТП под Харьковом: появились новые подробности о пострадавших

Удалось выяснить, в каком состоянии пострадавшие.



//hk.npu.gov.ua

Как проинфрмировала пресс-служба ГУ Нацполиции, в микроавтобусе были в основном жители Донецкой и Луганской области. Водитель Хюндай - харьковчанин, девушке, которая погибла в микроавтобусе - 25 лет.

В пресс-службе Облгосаминстрации сообщили, что из 7 госпитализированных в Чугуеве троих уже отпустили домой под наблюдение семейных врачей. Четверо в больнице. Женщина с переломом таза тоже просится домой, но ее пока не отпускают.

Мужчина с ушибом грудной клетки и брюшной полости и переломом голени в хирургии.

Двое - мужчина и женщина - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Они находятся в сознании. У мужчины тяжелые переломы двух бедер, он на вытяжке. У женщины черепно-мозговая травма, перелом таза и голени плюс травма позвоночника - находится на дообследовании.

Угрозы для жизни ни у кого нет.

Со своей стороны в пресс-службе Горсовета проинформировали, что две женщины, доставленных с больницу скорой и неотложной помощи, продолжают лечение, у младшей – перелом костей таза.