ДТП перегородило проезд к неотложке

Около десяти часов утра 15 января на улице Балакирева, 52 произошло ДТП без пострадавших.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с ехавшим за ним автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину отпреедил суд.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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