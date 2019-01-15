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15.01.2019  13:07   

ДТП перегородило проезд к неотложке

Около десяти часов утра 15 января на улице Балакирева, 52 произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с ехавшим за ним автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину отпреедил суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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