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15.01.2019  13:59   

Прокуратура через суд требует вернуть участки под гаражами в коммунальную собственность города

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Хозяйственный суд области исковые заявления о возврате в коммунальную собственность земель в центре Харькова стоимостью около 535 млн. грн.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет о 40 га земли на территории одного из бывших заводов.

Нарушение требований земельного законодательства выявили в ходе расследования уголовного производства в отношении организации незаконного мусорного полигона на сопредельной территории. В 2008-2012 гг. 40 га земли по решению Харьковского городского совета выделили на безвозмездной основе двум гаражным кооперативам. Учредителями обеих кооперативов одни и те же люди. Кроме того, решение о размещении гаражей на указанной территории противоречит государственным строительным нормам. Учитывая, что в один гараж отводится около 30 кв.м., владельцы кооператива должны построить на выделенных участках около 13 тыс. боксов.

Однако в данном районе не проживает такого количества людей, имеющих собственный транспорт.

Стоит отметить, что гаражная застройка этих территорий также противоречит зонированию города.

Строительство на незаконно выделенных участках так и не начали.

При этом средств за землю горбюджет не получал, поскольку одним из решений ХГС гаражные кооперативы освобождены от уплаты земельного налога.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась с в суд с исками о признании недействительными решения о выделении участков, а также государственных актов на землю.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, центр, кооператив, гараж. суд
 
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