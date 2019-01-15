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15.01.2019  14:11   

ДТП за сутки: 77 аварий и более 300 нарушений ПДД (ФОТО)

Пострадали 23 человека


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, з прошедшие сутки в Харькове и области произошло 77 ДТП
 
В результате аварий пострадали 23 человека.
 
В Богодуховском районе водитель автомобиля «Skoda Fabia» совершил наезд на жителя города Змиев. От полученных травм 30-летний мужчина скончался.
 
Трагедия произошла 14 января около 18:00. Потерпевший выставлял знак аварийной остановки из-за неисправности автомобиля. Водитель автомобиля «Skoda Fabia» сразу не заметил мужчину на дороге и наехал на него.
 
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 38-летнего водителя автомобиля «Skoda Fabia» с травмами госпитализированы в больницу.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
 
Справка. Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 334 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
 
За управление в нетрезвом виде складено12 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп за сутки, аварии, харьков
 
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