15.01.2019 14:35

Харьковские следователи установили личности погибших в ДТП под Чугуевом

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.



// Нацполиция

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле города Чугуев 14 января около 8:00.



Установлено, что водитель легковушки «Hyundai» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с микроавтобусом «Renault».



От полученных травм 34-летний водитель «Hyundai», житель Харькова, и двое его пассажирок - 36-летняя жительница Изюмского района и 23-летняя жительница Донецкой области – погибли на месте. 24-летняя пассажирка «Renault» из Донецкой области также получила повреждения, несовместимые с жизнью.



Еще 9 человек пострадали: 7 были доставлены в Чугуевскую центральную районной больницу, 2 – в больницу скорой и неотложной помощи г. Харкова.



Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.



Назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.



Следственное управление обращается к свидетелей и очевидцам события: если вам известны обстоятельства происшествия, просьба предоставить информацию в отдел расследований преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22 и по телефонам: 715-71-60, 705-96-91, 705-96-63.