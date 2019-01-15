15.01.2019 15:01

На дорогах Харьковщины спасатели вытащили семь забуксовавших автомобилей (ФОТО)

За прошедшие сутки, 14 января, подразделения Службы «101» 7 раз привлекались на оказание помощи водителям на автодорогах Харьковской области.



// ГСЧС

Среди застрявших автомобилей оказались: автомобиль скорой медицинской помощи, школьный автобус, три грузовых и два легковых автомобиля.

Данные события произошли на дорогах и населенных пунктах Волчанского, Первомайского, Лозовского, Изюмского и Сахновщинского районах области, а также в Новобаварском районе Харькова.



На борьбу с непогодой выступили 10 единиц техники и 25 человек личного состава. Путем буксировки спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути.



Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к водителям, особенно грузовых автомобилей с просьбой, следить за синоптическими прогнозам, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий к улучшению ситуации на дорогах, быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.