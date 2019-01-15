На дорогах Харьковщины спасатели вытащили семь забуксовавших автомобилей (ФОТО)

За прошедшие сутки, 14 января, подразделения Службы «101» 7 раз привлекались на оказание помощи водителям на автодорогах Харьковской области.
Среди застрявших автомобилей оказались: автомобиль скорой медицинской помощи, школьный автобус, три грузовых и два легковых автомобиля.
Данные события произошли на дорогах и населенных пунктах Волчанского, Первомайского, Лозовского, Изюмского и Сахновщинского районах области, а также в Новобаварском районе Харькова.
На борьбу с непогодой выступили 10 единиц техники и 25 человек личного состава. Путем буксировки спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути.
Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к водителям, особенно грузовых автомобилей с просьбой, следить за синоптическими прогнозам, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий к улучшению ситуации на дорогах, быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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