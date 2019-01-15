Главная Новости Криминал и происшествия На дорогах Харьковщины спасатели вытащили семь забуксовавших автомобилей (ФОТО)
15.01.2019  15:01   

На дорогах Харьковщины спасатели вытащили семь забуксовавших автомобилей (ФОТО)

За прошедшие сутки, 14 января, подразделения Службы «101» 7 раз привлекались на оказание помощи водителям на автодорогах Харьковской области.


// ГСЧС

Среди застрявших автомобилей оказались: автомобиль скорой медицинской помощи, школьный автобус, три грузовых и два легковых автомобиля.

Данные события произошли на дорогах и населенных пунктах Волчанского, Первомайского, Лозовского, Изюмского и Сахновщинского районах области, а также в Новобаварском районе Харькова.

На борьбу с непогодой выступили 10 единиц техники и 25 человек личного состава. Путем буксировки спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к водителям, особенно грузовых автомобилей с просьбой, следить за синоптическими прогнозам, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий к улучшению ситуации на дорогах, быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, сугроб, застрял, харьков, фура
 
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