15.01.2019 15:19

Внимание, разыскивается опасный преступник (ФОТО)

Внимание, полицией устанавливается личность и местонахождение злоумышленника



//hk.npu.gov.ua

Немишлянським отделом полиции разыскивается неизвестный, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Его приметы: на вид 23-25 лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская.

Был одет в черную длинную куртку с капюшоном.

Уважаемые граждане! Если вы имеете любую информацию о данном лице или о его местонахождении, просим сообщать по телефону (0572) 93-50-40, 102 или другим удобным способом.