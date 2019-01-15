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15.01.2019  15:19   

Внимание, разыскивается опасный преступник (ФОТО)

Внимание, полицией устанавливается личность и местонахождение злоумышленника


//hk.npu.gov.ua
Немишлянським отделом полиции разыскивается неизвестный, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Его приметы: на вид 23-25 лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская.
 
Был одет в черную длинную куртку с капюшоном.
 
Уважаемые граждане! Если вы имеете любую информацию о данном лице или о его местонахождении, просим сообщать по телефону (0572) 93-50-40, 102 или другим удобным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск преступника, убийство, харьков
 
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