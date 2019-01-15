В Харькове мужчина, который торговал базой данных налоговой, отделался штрафом

Вор продал клиенту информацию о экспортно-импортных операций субъектов внешнеэкономической деятельности
Об этом говорится в приговоре Фрунзенского районного суда от 11 января. По данным суда, обвиняемый с целью несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах Государственной фискальной службы Украины, создал на форуме одного из сайтов профиль «DB Ukraine». 7 мая 2018 злоумышленник разместил объявление о продаже базы данных таможни ГФС Украины.
На объявление откликнулся другой человек. Злоумышленники 2 ноября связались в «Скайпе» и согласовали условия передачи информации. В этот же день продавец прислал покупателю файл MS Excel, в котором была информация о экспортно-импортных операций субъектов внешнеэкономической деятельности. Во время досудебного расследования между прокурором и обвиняемым 21 ноября 2018 было заключено соглашение о признании виновности. Суд соглашение утвердил и признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8 500 грн.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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