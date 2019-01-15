15.01.2019 16:21

В кровавом ДТП под Харьковм погибла участница известного многсерийного фильма

Ирина Магла была одним из пассажиров в автомобиле Hyundai.



//politeka.net

Как сообщает Politeka, в смертельной ДТП под Чугуевом с участием Hyundai и маршрутки «Попасная-Харьков» 14 января погибла сотрудница кинопроекта «Дау» о жизни физика Льва Ландау

36-летняя Ирина Магла, которая работала на кинопроекте «Дау» художником по костюмам, погибла в результате страшной аварии под Чугуевом, где 14 января около восьми часов утра столкнулись Hyundai и микроавтобус Renault, следовавший по маршруту «Попасная-Харьков», сообщает издание «Город Х».

Ирина была одной из пассажирок легковушки, вылетевшей на встречную и ударившейся в маршрутку. Она, а также 34-летний водитель-харьковчанин и 23-летняя жительница Донецкой области, которая тоже была в машине, погибли моментально.

По словам знакомых Ирины, в то утро она ехала в родной город Изюм, чтобы решить вопросы с какими-то документами, и планировала вернуться в Харьков во второй половине дня. У нее осталась дочь-подросток, которая вместе с бабушкой гостит в Казахстане, и муж. Близкие к семье люди рассказывают, что он очень любил жену и сейчас находится в состоянии глубокого шока.

Фильм «Дау» о жизни физика Льва Ландау снимали с 2007 по 2011 годы в Харькове Основная часть съемок проходила на площади Свободы, на улицах Котляра (ранее — Красноармейская), Дарвина, Сумской и в переулке Воробьева. Декорации внутреннего двора Харьковского физико-технического института были построены в чаше неработающего бассейна «Динамо». Бюджет фильма превышает 10 миллионов долларов. Режиссер картины — Илья Хржановский.