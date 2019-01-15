15.01.2019 17:01

Спецслужба РФ завербовала харьковчанина, угрожая отобрать автомобиль и груз

Вернувшись домой, мужчина сразу пошел в СБУ.



//telegraf.com.ua

Очередную попытку вовлечения нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу страны-агрессора разоблачили сотрудники СБУ.



В СБУ обратился частный предприниматель из Харькова, который занимается товарными перевозками в соседние государства. Мужчина сообщил, что в апреле 2018 года во время оформления груза на российской таможне он был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Представители вражеской спецслужбы, угрожая конфискацией груза и транспортного средства и привлечением к уголовной ответственности по сфабрикованному делу, заставили его подписать обязательства о тайном сотрудничестве.



Предприниматель, используя личные связи, должен был собирать информацию о местах дислокации, численности и пути передвижения украинских военных на приграничных территориях, сведения о персональном составе пограничных нарядов, сотрудников Службы безопасности в составе этих подразделений. Полученную информацию украинец должен был лично сообщать кураторам во время зарубежных поездок.



Вернувшись в Украину, наш соотечественник сразу обратился в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и сообщил о факте своего вербовки спецслужбами РФ.



Такие случаи не единичны. В то же время Служба безопасности напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей и добровольно сообщили органы государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой, освобождаются от уголовной ответственности.