Главная Новости Криминал и происшествия Спецслужба РФ завербовала харьковчанина, угрожая отобрать автомобиль и груз
15.01.2019  17:01   

Спецслужба РФ завербовала харьковчанина, угрожая отобрать автомобиль и груз

Вернувшись домой, мужчина сразу пошел в СБУ.


//telegraf.com.ua

Очередную попытку вовлечения нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу страны-агрессора разоблачили сотрудники СБУ.

В СБУ обратился частный предприниматель из Харькова, который занимается товарными перевозками в соседние государства. Мужчина сообщил, что в апреле 2018 года во время оформления груза на российской таможне он был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Представители вражеской спецслужбы, угрожая конфискацией груза и транспортного средства и привлечением к уголовной ответственности по сфабрикованному делу, заставили его подписать обязательства о тайном сотрудничестве.

Предприниматель, используя личные связи, должен был собирать информацию о местах дислокации, численности и пути передвижения украинских военных на приграничных территориях, сведения о персональном составе пограничных нарядов, сотрудников Службы безопасности в составе этих подразделений. Полученную информацию украинец должен был лично сообщать кураторам во время зарубежных поездок.

Вернувшись в Украину, наш соотечественник сразу обратился в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и сообщил о факте своего вербовки спецслужбами РФ.

Такие случаи не единичны. В то же время Служба безопасности напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей и добровольно сообщили органы государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой, освобождаются от уголовной ответственности.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, вербовка, фсб, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.01 Криминал и происшествия Пограничник хотел подкупить коллегу, чтобы не срывать контрабандные схемы (ФОТО) 10.01 Криминал и происшествия Харьковчанина, работавшего на российские спецслужбы, раскрыло СБУ 08.01 Криминал и происшествия Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники - СБУ
 
 

Видео

Бананы и цитрусовые дешевеют, а овощи дорожают - данные Минфин
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 