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15.01.2019  17:52   

Разбой на Байдарской: ограбили сотрудника Приватбанка

Нокаутировали, избили и отобрали сумку.


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Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел на улице Байдарской вечером 13 января 2019 года. Как сообщил полиции мужчина, около 20:10 несколько неизвестных отправили его в нокаут ударом в голову, после чего продолжили избивать ногами. Злоумышленники прихватили с собой сумку, в которой был мобильный телефон, около тысячи гривен, разрешение на ношение травматического пистолета и банковская карта. 
 
Пострадавший сам обратился в больницу, а после оказания медицинской помощи поехал домой. Однако вскоре мужчине стало хуже, поэтому его доставили в "неотложку". Врачи констатировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Уголовное производство открыто по статье 187 УК Украины ("разбой"). 
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Источник:   NewsRoom
 Тэги:  разбой, ограбление, харьков
 
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