15.01.2019 18:20

Экспертов, которые не смогли определить состояние Зайцевой в момент ДТП, вызывают в суд

На допросе экспертов, которые проводили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу по делу о ДТП на Сумской, настаивала представитель потерпевших Лариса Матвеева.



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Соответствующее ходатайство Лариса Матвеева озвучила на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «МедиаПорта».

Она напомнила, что судебно-медицинские эксперты не смогли ответить на вопрос, находилась обвиняемая Елена Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.

По словам Матвеевой, двое специалистов, которые проводили экспертизу, является судебно-медицинскими экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления здравоохранения ХОГА, еще один участник исследования, по ее словам, не является аттестованным судебным экспертом и, согласно заключению экспертов, работает в Харьковской городской больнице №2.

Матвеева считает необходимым допросить экспертов по:

наличии у экспертов специальных знаний и квалификации по исследуемым вопросам, касающихся предмета экспертизы, а именно установление состояния лица, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств;

использование методик и теоретических разработок, которые делают невозможным определение самого факта, так и степени опьянения любого генеза без количественного содержания вещества;

научного обоснования и методов, с помощью которых эксперты пришли указанного заключения;

применимости и правильности применения принципов и методов к фактам уголовного производства.

Обвинение не возражало против удовлетворения ходатайства представительницы пострадавших. Защитники Зайцевой просили об объявлении перерыва для более тщательного изучения ходатайства. Однако судья Виктор Попрас в перерыве отказал и на месте удовлетворил ходатайство.

Следующее заседание назначено на 22 января.