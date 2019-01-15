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15.01.2019  18:20   

Экспертов, которые не смогли определить состояние Зайцевой в момент ДТП, вызывают в суд

На допросе экспертов, которые проводили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу по делу о ДТП на Сумской, настаивала представитель потерпевших Лариса Матвеева.


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Соответствующее ходатайство Лариса Матвеева озвучила на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «МедиаПорта».

Она напомнила, что судебно-медицинские эксперты  не смогли ответить  на вопрос, находилась обвиняемая Елена Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.

По словам Матвеевой, двое специалистов, которые проводили экспертизу, является судебно-медицинскими экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления здравоохранения ХОГА, еще один участник исследования, по ее словам, не является аттестованным судебным экспертом и, согласно заключению экспертов, работает в Харьковской городской больнице №2. 

Матвеева считает необходимым допросить экспертов по:

  • наличии у экспертов специальных знаний и квалификации по исследуемым вопросам, касающихся предмета экспертизы, а именно установление состояния лица, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств;
  • использование методик и теоретических разработок, которые делают невозможным определение самого факта, так и степени опьянения любого генеза без количественного содержания вещества;
  • научного обоснования и методов, с помощью которых эксперты пришли указанного заключения;
  • применимости и правильности применения принципов и методов к фактам уголовного производства.
  • Обвинение не возражало против удовлетворения ходатайства представительницы пострадавших. Защитники Зайцевой просили об объявлении перерыва для более тщательного изучения ходатайства. Однако судья Виктор Попрас  в перерыве отказал и на месте удовлетворил ходатайство.

Следующее заседание назначено на 22 января. 

Источник:   Медиапорт
 Тэги:  дтп, харьков, сумская, зайцева, суд, адвокат, претензии, эксперт
 
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