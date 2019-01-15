Экспертов, которые не смогли определить состояние Зайцевой в момент ДТП, вызывают в суд

На допросе экспертов, которые проводили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу по делу о ДТП на Сумской, настаивала представитель потерпевших Лариса Матвеева.
Соответствующее ходатайство Лариса Матвеева озвучила на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «МедиаПорта».
Она напомнила, что судебно-медицинские эксперты не смогли ответить на вопрос, находилась обвиняемая Елена Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.
По словам Матвеевой, двое специалистов, которые проводили экспертизу, является судебно-медицинскими экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления здравоохранения ХОГА, еще один участник исследования, по ее словам, не является аттестованным судебным экспертом и, согласно заключению экспертов, работает в Харьковской городской больнице №2.
Матвеева считает необходимым допросить экспертов по:
Следующее заседание назначено на 22 января.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: