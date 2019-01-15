Элитный «Infiniti FX» проиграл дуэль ГАЗону

Водителя престижной иномарки госпитализировали с места происшествия
По данным полиции, 15 декабря около 11:30 на магистральном въезде, 1-б произошло ДТП с пострадавшими.
По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Infiniti FX 35 и автомобиль ГАЗ-3307.
Пострадавшего водителя Infiniti госпитализировали.
Событие оформляла следственно-оперативная группа.
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