Главная Новости Криминал и происшествия Элитный «Infiniti FX» проиграл дуэль ГАЗону
15.01.2019  19:19   

Элитный «Infiniti FX» проиграл дуэль ГАЗону

Водителя престижной иномарки госпитализировали с места происшествия


// facebook

По данным полиции, 15 декабря около 11:30 на магистральном въезде, 1-б произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Infiniti FX 35 и автомобиль ГАЗ-3307.

Пострадавшего водителя Infiniti госпитализировали.

Событие оформляла следственно-оперативная группа.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, харьков, infiniti, газ, травма, потерпевший эвакуация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия Экспертов, которые не смогли определить состояние Зайцевой в момент ДТП, вызывают в суд 15.01 Криминал и происшествия В кровавом ДТП под Харьковом погибла участница известного многосерийного фильма 15.01 Криминал и происшествия Харьковские следователи установили личности погибших в ДТП под Чугуевом
 
 

Видео

Осторожно, сосульки! В горсовете харьковчан просят обращать внимание на ограждения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 