16.01.2019 09:43

В Харькове тяжело ранен полицейский, введен план перехвата (Обновлено, ФОТО)

Неизвестные стреляли в офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.



// Facebook

Об этом в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший тяжелые ранения. По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известное, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет», – написал он.

О нападении в Немышлянский отдел полиции сообщили 16 января в 7:40. По предварительной информации, двое неизвестных в балаклавах на улице Краснодарской совершили нападение на офицера полиции, говорится в сообщении пресс-службы НП.



Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета.



Предварительно, пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. Работники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, введен план «Сирена».



Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить в полицию по телефонам: 7059300, 93-80-00, 93-50-40 или 102.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Daewoo Lanos синего цвета и, возможно, едут в Киев, сообщил "Информатор".