Главная Новости Криминал и происшествия Сбил насмерть и скрылся: ночью в Харькове объявлен план «Перехват»
16.01.2019  10:34   

Сбил насмерть и скрылся: ночью в Харькове объявлен план «Перехват»

Авария произошла поздно вечером 15 января в районе дома 130 по Московскому проспекту.


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Около 23:20 неустановленным автомобилем смертельно травмирован пешеход - мужчина в возрасте примерно 60 лет, личность которого устанавливается.  Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Автомобиль с места происшествия скрылся,

С целью розыска автомобиля, который совершил наезд, введен в действие план «Перехват».

Тэги:  дтп, харьков
 
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