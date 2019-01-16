16.01.2019 10:34

Сбил насмерть и скрылся: ночью в Харькове объявлен план «Перехват»

Авария произошла поздно вечером 15 января в районе дома 130 по Московскому проспекту.



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Около 23:20 неустановленным автомобилем смертельно травмирован пешеход - мужчина в возрасте примерно 60 лет, личность которого устанавливается. Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Автомобиль с места происшествия скрылся,

С целью розыска автомобиля, который совершил наезд, введен в действие план «Перехват».