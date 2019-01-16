Сбил насмерть и скрылся: ночью в Харькове объявлен план «Перехват»

Авария произошла поздно вечером 15 января в районе дома 130 по Московскому проспекту.
Около 23:20 неустановленным автомобилем смертельно травмирован пешеход - мужчина в возрасте примерно 60 лет, личность которого устанавливается. Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Автомобиль с места происшествия скрылся,
С целью розыска автомобиля, который совершил наезд, введен в действие план «Перехват».
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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