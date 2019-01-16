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16.01.2019  10:59   

Рейсовый автобус сбил насмерть неизвестного мужчину

Авария произошла в поселке Солоницевка Дергачевского района.


// Facebook

15 янаря около половины восьмого вечера рейсовым автобусом сообщением Харьков - Ольшаны смертельно травмирован пешеход - мужчина в возрасте примерно 60 лет, личность которого устанавливается, сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Напомним, вечером 15 января на Московском проспекте неопознанный автомобиль сбил насмерть мужчину примерно 60-ти лет, личность которого устанавливается.

Тэги:  дтп, харьков
 
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