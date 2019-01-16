Рейсовый автобус сбил насмерть неизвестного мужчину

Авария произошла в поселке Солоницевка Дергачевского района.
15 янаря около половины восьмого вечера рейсовым автобусом сообщением Харьков - Ольшаны смертельно травмирован пешеход - мужчина в возрасте примерно 60 лет, личность которого устанавливается, сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Напомним, вечером 15 января на Московском проспекте неопознанный автомобиль сбил насмерть мужчину примерно 60-ти лет, личность которого устанавливается.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: