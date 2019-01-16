16.01.2019 10:49

Экскаваторщик люком перебил обе ноги рабочему

Суд вынес по этому делу условный приговор.



timenews.in.ua

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор машинисту экскаватора, который серьезно травмировал дорожного работника.

По данным следствия, 29 марта 2018 года сотрудники компании "Вега-буд" занимались разборкой опалубки и разгрузочными работами в парке "Зеленый гай". В 10:30 после выгрузки одной из крышек канализационных колодцев машинист экскаватора не убедился, что его коллега отошел на безопасное расстояние, и начал движение вперед. В результате пострадавший получил удар люком, который привел к двойным переломам обеих ног.

Во время разбирательства обвиняемый признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. За нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия, суд приговорил его к ограничению свободы на два года. Однако реальное наказание мужчине заменили на однолетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.