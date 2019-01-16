16.01.2019 12:19

Убийство на Рождество: раскрыта тайны трупа в харьковском пригороде (ФОТО)

20-летний парень забил до смерти хозяина дома в селе Охочее



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, раскрыта тайна трупа, который ранее был найден соседом.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции 10 января. Заявитель сообщил, что зашел в дом соседа и обнаружил его мертвым.

При выезде на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы были проведены мероприятия по установлению обстоятельств и очевидцев происшествия.

Полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления.

Им оказался безработный 20-летний местный житель.

Последнего задержали в селе Охочее Нововодолажского района.

Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Он рассказал, что 7 января во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора.

Преступник руками и ногами стал наносить хозяину дома удары, после чего покинул дом. От полученных травм мужчина скончался.

20-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.