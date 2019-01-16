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16.01.2019  12:19   

Убийство на Рождество: раскрыта тайны трупа в харьковском пригороде (ФОТО)

20-летний парень забил до смерти хозяина дома в селе Охочее


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, раскрыта тайна трупа, который ранее был найден соседом.
 
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции 10 января. Заявитель сообщил, что зашел в дом соседа и обнаружил его мертвым.
 
При выезде на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы были проведены мероприятия по установлению обстоятельств и очевидцев происшествия.
 
Полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления.
 
Им оказался безработный 20-летний местный житель.
 
Последнего задержали в селе Охочее Нововодолажского района.
 
Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Он рассказал, что 7 января во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора.
 
Преступник руками и ногами стал наносить хозяину дома удары, после чего покинул дом. От полученных травм мужчина скончался.
 
20-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
 
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, тайна найденного трупа, харьков
 
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