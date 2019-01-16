16.01.2019 13:14

Закладчик наркоты со стажем пойман копами на Старый Новый год (ФОТО)

У преступника, пойманного на горячем, обнаружили более 100 свертков с особо опасными наркотическими и психотропными веществами.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, задержан 23-летний мужчина 14 января сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками следственного отдела Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1. Злоумышленник именно пытался сделать «закладку» наркосредств на улице Малиновского.

В ходе досмотра личных вещей у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 121 сверток весом по 0,25 г каждый с психотропным веществом PVP и 1 сверток весом 0,5 грамма наркотического средства героин.

Мужчина пояснил, что около 3 лет работает «закладчиком» на интернет-магазин. Обнаружены вещества он получал из вышеупомянутой интернет-магазины и хранил с целью сбыта путем закладок в различных местах города Харькова.

В ходе осмотра помещения задержанного правоохранители обнаружили и изъяли расфасованные разным весом полимерные пакеты с наркотическими средствами и психотропными веществами. В пакетах находилось около 200 граммов каннабиса, около 65 грамм различных видов психотропных веществ, около 390 грамм наркотических средств, среди которых: кокаин, героин, амфетамин, метамфетамин, мефедрон, метадон и 80 психотропных галлюциногенных таблеток.

По данному факту следственным отделом Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения ему о подозрении в совершении преступления.

Устанавливается круг потребителей и лица, причастные к созданию и функционированию указанного интернет-магазины и прекращения ее деятельности.