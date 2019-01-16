16.01.2019 17:49

Собачий ад устроила в своей квартире харьковчанка (ВИДЕО)

Вонь от собак, которых она не выгуливает, а если умирают - не хоронит, а ест - распространилась по всему дому.



//fraza.ua

Как сообщает ТСН, харковчанка нетривиальным способом терроризирует весь дом. Она держит в своей двухкомнатной квартире, по меньшей мере, 20 собак, которых не выпускает на улицу.

Люди жалуются на горе-соседку, что по всему дому из-за ее питомцев распространился невыносимый смрад, с потолка льются экскременты, ведь несколько лет назад этой квартире отрезали канализацию. И это не говоря еще о вечном лае, из-за чего люди не могут спать, сообщает ТСН.

По словам соседей, собаки живут у женщины более десяти лет. Несколько лет назад зоозащитники выломали у нее дверь, забрали животных, а в холодильнике нашли трупы еще нескольких собак. Люди утверждают, что, когда животное сдыхает, женщина его не закапывает, а варит и так кормит других собак.

Обследование в психбольнице показало, что женщина здорова. К ней каждый день ходит участковый, однако его она не впускает.

Жители дома пытаются всячески избавиться от горе-соседки, ведь, помимо собак, в доме появилось и полчище тараканов, которых там не видели лет десять. Юристы говорят, что единственный способ избавиться от нежелательного соседства — это судиться. Однако сколько продлится такой процесс — прогнозировать не берутся.