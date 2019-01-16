Главная Новости Криминал и происшествия Собачий ад устроила в своей квартире харьковчанка (ВИДЕО)
16.01.2019  17:49   

Собачий ад устроила в своей квартире харьковчанка (ВИДЕО)

Вонь от собак, которых она не выгуливает, а если умирают - не хоронит, а ест - распространилась по всему дому.


//fraza.ua
Как сообщает ТСН, харковчанка нетривиальным способом терроризирует весь дом. Она держит в своей двухкомнатной квартире, по меньшей мере, 20 собак, которых не выпускает на улицу.
 
Люди жалуются на горе-соседку, что по всему дому из-за ее питомцев распространился невыносимый смрад, с потолка льются экскременты, ведь несколько лет назад этой квартире отрезали канализацию. И это не говоря еще о вечном лае, из-за чего люди не могут спать, сообщает ТСН.
 
По словам соседей, собаки живут у женщины более десяти лет. Несколько лет назад зоозащитники выломали у нее дверь, забрали животных, а в холодильнике нашли трупы еще нескольких собак. Люди утверждают, что, когда животное сдыхает, женщина его не закапывает, а варит и так кормит других собак.
 
Обследование в психбольнице показало, что женщина здорова. К ней каждый день ходит участковый, однако его она не впускает.
 
Жители дома пытаются всячески избавиться от горе-соседки, ведь, помимо собак, в доме появилось и полчище тараканов, которых там не видели лет десять. Юристы говорят, что единственный способ избавиться от нежелательного соседства — это судиться. Однако сколько продлится такой процесс — прогнозировать не берутся.
Источник:   ТСН, Фраза
 Тэги:  собачий ад, странная хозяйка, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Осторожно, сосульки! В горсовете харьковчан просят обращать внимание на ограждения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 