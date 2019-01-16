16.01.2019 17:01

Международную сутенершу задержали в аэропорту Харьков

Жительница Харькова занималась вербовкой женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом.



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Задержали 26-летнюю злоумышленницу работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователи отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области.



Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого в января 2019 года по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что 26-летняя женщина вместе с неустановленным лицом в начале года подыскала на территории Харькова 24-летнюю гражданку. Используя уязвимое состояние девушки из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанка завербовала его с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Республики Кипр.

При попытке переместить ее за границу злоумышленница была задержана полицейскими на территории международного аэропорта «Харьков» в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Женщина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.