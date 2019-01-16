Задержан водитель, сбивший насмерть мужчину на Московском проспекте

15 января в 23:21 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Московском 124-А неустановленный автомобиль совершил наезд на мужчину и уехал.
От полученных травм 80-летний пенсионер умер на месте.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На территории города Харькова был введен оперативный план «Перехват», нацеленный на установление и задержание злоумышленника.
Уже через полчаса разыскиваемый автомобиль остановили на перекрестке улицы Танковой и проспекта Тракторостроителей. Наезд совершил 19-летний харьковчанин, который управлял автомобилем «Dacia». На транспортном средстве эксперты обнаружили повреждения бампера, решетки радиатора и следы крови на буксировочный крючке.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
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