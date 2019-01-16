16.01.2019 19:19

Спортивные штаны с зашитым допингом не попали заключенному в Харьковском СИЗО

15 января 2018, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки наркотика.



// facebook

Так, во время проверки посылки, поступившей заключенному от гражданки, в подшивке спортивных брюк обнаружили полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожем на наркотическое.

По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции.

Как сообщили в Северо-восточном межрегиональном управлении уголовных наказаний в тот же день подобная схем передачи наркотиков в штанах была пресечена в Божковской колони № 16.