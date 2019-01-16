Спортивные штаны с зашитым допингом не попали заключенному в Харьковском СИЗО

15 января 2018, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки наркотика.
Так, во время проверки посылки, поступившей заключенному от гражданки, в подшивке спортивных брюк обнаружили полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожем на наркотическое.
По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции.
Как сообщили в Северо-восточном межрегиональном управлении уголовных наказаний в тот же день подобная схем передачи наркотиков в штанах была пресечена в Божковской колони № 16.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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