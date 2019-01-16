Главная Новости Криминал и происшествия Спортивные штаны с зашитым допингом не попали заключенному в Харьковском СИЗО
16.01.2019  19:19   

Спортивные штаны с зашитым допингом не попали заключенному в Харьковском СИЗО

15 января 2018, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки наркотика.


// facebook

Так, во время проверки посылки, поступившей заключенному от гражданки, в подшивке спортивных брюк обнаружили полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожем на наркотическое.

По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции.

 Как сообщили в Северо-восточном межрегиональном управлении уголовных наказаний в тот же день подобная схем передачи наркотиков в штанах была пресечена в Божковской колони № 16.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление уголовных наказаний
 Тэги:  криминал, наркотики, харьков, сизо, штаны
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия Ради микроволновки мужчина вломился в квартиру знакомой и избил хозяйку (ФОТО) 15.01 Криминал и происшествия В Харькове мужчина, который торговал базой данных налоговой, отделался штрафом 14.01 Криминал и происшествия Подозревая измену, ревнивица исполосовала поясницу сожителю (ФОТО)
 
 

Видео

Осторожно, сосульки! В горсовете харьковчан просят обращать внимание на ограждения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 