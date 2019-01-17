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17.01.2019  10:32   

У женщины на улице выхватили сумку

Злоумышленника разоблачили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Лозовского отдела полиции.


// Нацполиция

В полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы города Лозовая. Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина выхватил у нее сумку и убежал.

В ходе патрулирования полицейские установили, что к преступлению причастен 47-летний местный житель, ранее судимый за совершение краж.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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