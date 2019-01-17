17.01.2019 10:32

У женщины на улице выхватили сумку

Злоумышленника разоблачили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Лозовского отдела полиции.



// Нацполиция

В полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы города Лозовая. Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина выхватил у нее сумку и убежал.



В ходе патрулирования полицейские установили, что к преступлению причастен 47-летний местный житель, ранее судимый за совершение краж.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он находится в изоляторе временного содержания.