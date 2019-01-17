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17.01.2019  10:38   

Автомобиль вместе с водителем сгорел под Харьковом

60-летний мужчина в Сахновщанском районе погиб в результате пожара в автомобиле.


// ГСЧС

16 января от сотрудников Сахновщанского райотдела Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в автомобиле ВАЗ 2110, возникшем в ночь с 15 на 16 января на дороге возле села Красная Горка Сахновщанского района.

На тот момент пожар уже самоликвидировался. Машина сгорела полностью. На пепелище полицейские обнаружили тело водителя, 1959 года рождения.

На месте происшествия работала оперативная группа Национальной полиции, которая установит причину возникновения пожара.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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