Автомобиль вместе с водителем сгорел под Харьковом

60-летний мужчина в Сахновщанском районе погиб в результате пожара в автомобиле.
16 января от сотрудников Сахновщанского райотдела Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в автомобиле ВАЗ 2110, возникшем в ночь с 15 на 16 января на дороге возле села Красная Горка Сахновщанского района.
На тот момент пожар уже самоликвидировался. Машина сгорела полностью. На пепелище полицейские обнаружили тело водителя, 1959 года рождения.
На месте происшествия работала оперативная группа Национальной полиции, которая установит причину возникновения пожара.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
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