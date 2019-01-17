17.01.2019 12:43

Бабуля под хмельком решила зарезать невестку (ФОТО)

35-летнюю женщина чудом избежала смерти, старушка может провести остаток жизни на нарах.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ссора между 70-летней женщиной и ее 35-летней родственницей произошла в поселке Бугаевка Волчанского района.

С места происшествия изъяты кухонный нож, одежда и снег с наслоением вещества бурого цвета.

По данному факту следственным Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.