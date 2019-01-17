Розыск машины киллеров: полиция обратилась за помощью к водителям (ФОТО)

Правоохранители обратились за помощью к водителям транспортных средств
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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давл.:
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