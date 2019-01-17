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17.01.2019  13:19   

Розыск машины киллеров: полиция обратилась за помощью к водителям (ФОТО)

Правоохранители обратились за помощью к водителям транспортных средств


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиция, в связи с расследованием тяжкого преступления, которое произошло 16 января в Немышлянском районе Харькова, полиции необходимо получить записи с видеорегистратора.
 
"Просьба к водителям, которые 16 января 2019 с 5:30 до 8:00 двигались по улицам Краснодарская, Солнечная, Салтовское шоссе, проспектами Московский и Тракторостроителей, а также ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении автомобиля Daewoo Lanos темного цвета государственный номер АХ 1012 АА, предоставить в полицию записи с видеорегистратора или информацию о разыскиваемый автомобиль.
 
Контактные телефоны полиции: 102, 70-59-300, 70-59-363, 73-08-214.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, розыск киллеров, харьков
 
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