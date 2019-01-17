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17.01.2019  14:41   

Стрельба в Харькове: состояние раненого полицейского остается тяжелым

Офицер Департамента уголовного розыска Нацполиции, которого неизвестные ранили в среду утром, остается в реанимации.


tsn.ua
Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на врачей больницы скорой и неотложной помощи в пресс-службе горсовета, "состяние раненого полицейского стабильно тяжелое. О он в реанимации на аппарате искусственного дыхания. Ухудшений нет".
 
Наомним, что утром 16 января в Харькове на ул. Краснодарской двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.
Тэги:  покушение на полицейского, состояние, харьков
 
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