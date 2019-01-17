17.01.2019 17:19

С детьми раненого офицера уголовного розыска работают психологи

Дети находятся под сильным впечатлением от того, что увидели отца после нападения



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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что сегодня, 17 января, встретился с семьей офицера, на которого 16 января совершили нападение.

«Маленькие дети до сих пор находятся под сильным психологическим воздействием от того, что увидели своего отца после нападения. С детьми работают психологи и психиатры. Мы надеемся, что с ними все будет хорошо», - написал он.

Как сообщалось ранее, утром 16 января на улице Краснодарской двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины . Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета.

Пострадавший с ранениями головы и шеи был доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).