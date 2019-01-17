С детьми раненого офицера уголовного розыска работают психологи

Дети находятся под сильным впечатлением от того, что увидели отца после нападения
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Он отметил, что сегодня, 17 января, встретился с семьей офицера, на которого 16 января совершили нападение.
«Маленькие дети до сих пор находятся под сильным психологическим воздействием от того, что увидели своего отца после нападения. С детьми работают психологи и психиатры. Мы надеемся, что с ними все будет хорошо», - написал он.
Как сообщалось ранее, утром 16 января на улице Краснодарской двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины . Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета.
Пострадавший с ранениями головы и шеи был доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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