17.01.2019 18:27

полиция просит помощи в розыске девочки-подростка

Шевченковским отделения Купянского отделения полиции устанавливается местонахождение Амины Овчаренко, 2003 года рождения.



://hk.npu.gov.ua

Последний раз девушку видели 14 января около 16:30 на железнодорожной платформе станции пгт Шевченково перед посадкой на электропоезд в направлении Харькова.

Приметы пропавшей: рост 165-170 см, исправной телосложения, волосы короткие черного цвета, выстриженных на затылке, круглое лицо, серо-зеленые глаза, большой нос. Имеет особую примету - шрам на правой части передней поверхности шеи (ближе к правому уху).

Была одета в зимний пуховик телесного цвета с капюшоном, длиной ниже колен, брюки черные спортивные с вертикальными полосами белого цвета по всей высоте, черную спортивную кофту с рисунком в виде черепа, коричневые ботинки.

Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: (057) 5151084, (099) 6700523, (098) 6154275, 102 или другим удобным способом.