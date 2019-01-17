полиция просит помощи в розыске девочки-подростка

Шевченковским отделения Купянского отделения полиции устанавливается местонахождение Амины Овчаренко, 2003 года рождения.
Последний раз девушку видели 14 января около 16:30 на железнодорожной платформе станции пгт Шевченково перед посадкой на электропоезд в направлении Харькова.
Приметы пропавшей: рост 165-170 см, исправной телосложения, волосы короткие черного цвета, выстриженных на затылке, круглое лицо, серо-зеленые глаза, большой нос. Имеет особую примету - шрам на правой части передней поверхности шеи (ближе к правому уху).
Была одета в зимний пуховик телесного цвета с капюшоном, длиной ниже колен, брюки черные спортивные с вертикальными полосами белого цвета по всей высоте, черную спортивную кофту с рисунком в виде черепа, коричневые ботинки.
Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: (057) 5151084, (099) 6700523, (098) 6154275, 102 или другим удобным способом.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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давл.:
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