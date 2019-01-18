На выезде из Пятихаток водитель BMW пострадал в столкновении с фурой (ФОТО)

Авария произошла 18 января около 7:30 на окружной дороге М-03 (выезд из Пятихаток).
Участниками происшествия стали автомобиль BMW-320 и фура Volvo FH 420, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Пострадавшего водителя автомобиля BMW медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства столкновения выясняет следственно-оперативная группа.
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