Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Пятихаток водитель BMW пострадал в столкновении с фурой (ФОТО)
18.01.2019  09:34   

На выезде из Пятихаток водитель BMW пострадал в столкновении с фурой (ФОТО)

Авария произошла 18 января около 7:30 на окружной дороге М-03 (выезд из Пятихаток).


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль BMW-320 и фура Volvo FH 420, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавшего водителя автомобиля BMW медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства столкновения выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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