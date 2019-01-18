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18.01.2019  10:40   

Нелегального перевозчика из Донбасса задержала СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования террористической организации «ЛНР» через незаконных пассажирские перевозки.


// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганщины в Киев и Харьков. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ.

Пересечение государственной границы делец осуществлял во временно неподконтрольному украинской властью пункте пропуска «Изварино».

С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой «таможне ЛНР» в валюте страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, харьков
 
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