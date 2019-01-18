Нелегального перевозчика из Донбасса задержала СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования террористической организации «ЛНР» через незаконных пассажирские перевозки.
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганщины в Киев и Харьков. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ.
Пересечение государственной границы делец осуществлял во временно неподконтрольному украинской властью пункте пропуска «Изварино».
С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой «таможне ЛНР» в валюте страны-агрессора.
Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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