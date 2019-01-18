18.01.2019 10:40

Нелегального перевозчика из Донбасса задержала СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования террористической организации «ЛНР» через незаконных пассажирские перевозки.



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганщины в Киев и Харьков. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ.

Пересечение государственной границы делец осуществлял во временно неподконтрольному украинской властью пункте пропуска «Изварино».



С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой «таможне ЛНР» в валюте страны-агрессора.



Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.