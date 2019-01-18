18.01.2019 10:52

Нелепая отсроченная смерть от удара дверью: сестра случайно убила брата

Ссора в пригороде Харькова закончилась трагедией.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 января в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что из города Мерефа в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы доставлен житель города Харькова в бессознательном состоянии с острой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и многочисленными ушибами. Через 10 суток мужчина скончался в больнице.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что 57-летний житель города Харькова находился в гостях у своей 32-летней сестры. Будучи изрядно навеселе человек начал выяснять с родственниками отношения по поводу собственности на родительский дом. Женщина пыталась избежать конфликта, случайно толкнула дверью брата, не удержавшись, упал и ударился головой об пол.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Женщине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.