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18.01.2019  10:52   

Нелепая отсроченная смерть от удара дверью: сестра случайно убила брата

Ссора в пригороде Харькова закончилась трагедией.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 января в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что из города Мерефа в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы доставлен житель города Харькова в бессознательном состоянии с острой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и многочисленными ушибами. Через 10 суток мужчина скончался в больнице.
 
В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что 57-летний житель города Харькова находился в гостях у своей 32-летней сестры. Будучи изрядно навеселе человек начал выяснять с родственниками отношения по поводу собственности на родительский дом. Женщина пыталась избежать конфликта, случайно толкнула дверью брата, не удержавшись, упал и ударился головой об пол.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
 
Женщине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нелепая смерть, сестра убила брата, харьков
 
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