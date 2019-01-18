18.01.2019 13:19

Вор, совершивший почти 30 краж, пойман копами (ФОТО)

Под Харьковом задержали серийного вора, тащившего в свой дом все самое ценное чужое добро - от велосипеда до пилы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 января в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от 68-летнего жителя Старого Салтова о том, что неизвестные совершили кражу личных вещей из его дачного домовладения.

В результате розыска сотрудники сектора криминальной полиции задержали правонарушителя. Им оказался 40-летний местный житель.

В настоящее время установлена ​​его причастность к 26 кражам на территории поселка, которые он совершал в течение последних пяти лет.

Злоумышленник заранее готовился, имел оснащение и инструменты для вскрытия помещений, пользовался Балаклаве.

Объектами преступного посягательства выбирал вещи, которые имели хоть какую-то ценность: велосипеды, инструменты, электроприборы, бытовую технику.

Похищенное злоумышленник хранил по месту жительства и использовал для собственных нужд.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Правоохранители проверяют злоумышленника также на причастность к совершению других преступлений на территории района.