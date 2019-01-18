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18.01.2019  13:19   

Вор, совершивший почти 30 краж, пойман копами (ФОТО)

Под Харьковом задержали серийного вора, тащившего в свой дом все самое ценное чужое добро - от велосипеда до пилы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 января в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от 68-летнего жителя Старого Салтова о том, что неизвестные совершили кражу личных вещей из его дачного домовладения.
 
В результате розыска сотрудники сектора криминальной полиции задержали правонарушителя. Им оказался 40-летний местный житель.
 
В настоящее время установлена ​​его причастность к 26 кражам на территории поселка, которые он совершал в течение последних пяти лет.
 
Злоумышленник заранее готовился, имел оснащение и инструменты для вскрытия помещений, пользовался Балаклаве.
 
Объектами преступного посягательства выбирал вещи, которые имели хоть какую-то ценность: велосипеды, инструменты, электроприборы, бытовую технику.
 
Похищенное злоумышленник хранил по месту жительства и использовал для собственных нужд.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
 
Правоохранители проверяют злоумышленника также на причастность к совершению других преступлений на территории района.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, серийный вор, харьков
 
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