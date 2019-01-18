18.01.2019 14:18

Торговля людьми в Харькове: подозреваемую в сутенерстве взяли под стражу

Харьковчанку, подозреваемого в торговле людьми, взяли под стражу.



twitter.com

Как сообщает Прокуратура, Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал для женщины, подозреваемой в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд также назначил подозреваемой залог в 384 тыс. Грн.

Напомним, 26-летняя харьковчанка задержали 16 января в Международном аэропорту «Харьков».

По данным следствия, подозреваемая была переправить в Республику Кипр 24-летнюю девушку для занятия проституцией.

Если вина женщины будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.