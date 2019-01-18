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18.01.2019  14:18   

Торговля людьми в Харькове: подозреваемую в сутенерстве взяли под стражу

Харьковчанку, подозреваемого в торговле людьми, взяли под стражу.


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Как сообщает Прокуратура, Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал для женщины, подозреваемой в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд также назначил подозреваемой залог в 384 тыс. Грн.
 
Напомним, 26-летняя харьковчанка задержали 16 января в Международном аэропорту «Харьков».
 
По данным следствия, подозреваемая была переправить в Республику Кипр 24-летнюю девушку для занятия проституцией.
 
Если вина женщины будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
 
Ранее женщина была задержана в аэропорту Харькова 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  сутенерство, торговля людьми, харьков
 
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