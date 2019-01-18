18.01.2019 13:38

ДТП перегородило въезд на Коммунальный путепровод (ВИДЕО)

Около 11 часов утра 18 января на проспекте Льва Ландау, 187-Б произошло ДТП без пострадавших.



// Facebook/ХС

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia во время перестроения из правой полосы в левую не дал дорогу попутному грузовику DAF 95 XF 380 с полуприцепом, вследствиии чего и произошло столкновение.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Skoda" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд