ДТП перегородило въезд на Коммунальный путепровод (ВИДЕО)

Около 11 часов утра 18 января на проспекте Льва Ландау, 187-Б произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia во время перестроения из правой полосы в левую не дал дорогу попутному грузовику DAF 95 XF 380 с полуприцепом, вследствиии чего и произошло столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
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