18.01.2019 14:46

Три наглых разбойника из пригорода Харькова могут сесть на шесть лет (ФОТО)

Три бандита ограбили мужчину, отобрав телефон и деньги.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 января в полицию обратился потерпевший и сообщил, что на улице на него напали трое неизвестных и открыто завладели его имуществом.

Уже через несколько минут по предоставленным приметам экипаж группы быстрого реагирования патрульной полиции задержал злоумышленников и доставил в районный отдел. Ворами оказались 25-летний харьковчанин, 19-летний житель города Купянск и 27-летний местный житель.

Похищенные вещи изъяты и возвращены законному хозяину.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, совершенным на территории района.