18.01.2019 14:46
Три наглых разбойника из пригорода Харькова могут сесть на шесть лет (ФОТО)
Три бандита ограбили мужчину, отобрав телефон и деньги.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 января в полицию обратился потерпевший и сообщил, что на улице на него напали трое неизвестных и открыто завладели его имуществом.
Уже через несколько минут по предоставленным приметам экипаж группы быстрого реагирования патрульной полиции задержал злоумышленников и доставил в районный отдел. Ворами оказались 25-летний харьковчанин, 19-летний житель города Купянск и 27-летний местный житель.
Похищенные вещи изъяты и возвращены законному хозяину.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, совершенным на территории района.