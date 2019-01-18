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18.01.2019  14:54   

На пешеходном переходе сбили женщину

Авария произошла в районе Ботсада.


// Патрульная полиция

18 января около 13:00 на проспекте Науки, 40 водитель автомобиля "Hyundai Getz" совершил наезд на пешехода-женщину, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавшую медики госпитализировали в больницу.

Событие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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