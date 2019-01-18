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18.01.2019  15:49   

Под Харьковом лес незаконно уплыл в частные руки

Сомнительной операцией занялась прокуратура. Ответственный за махинацию может сесть на 6 лет.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура №6 начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением экс-чиновниками местного органа исполнительной власти (ч. 2 ст.364 УК Украины).
 
«По данным следствия, в 2009 году должностные лица под видом отвода земель сельскохозяйственного назначения передали в частную собственность 2 гектара леса», - рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев.
 
Земли лесного фонда передали гражданам без согласия их постоянного пользователя - ГП «Октябрьский лесхоз».
 
Сейчас досудебное расследование проводится органами полиции. Ход следствия находится на контроле руководства местной прокуратуры.
 
За злоупотребление служебным положением экс-чиновникам, согласно санкции статьи, грозит до 6 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, лес, харьков
 
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